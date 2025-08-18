ETV Bharat / lifestyle

ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ - BEST TIPS FOR SOFT HANDS

ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

BEST TIPS FOR SOFT HANDS
ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 18, 2025 at 8:49 PM IST

3 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਹਰ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣ ਲਈ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ?

ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਕੀ ਹੈ?

ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਇੱਕ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਵਿੱਚ, 'ਮੈਨੁਸ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਥ ਅਤੇ 'ਇਲਾਜ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਖਭਾਲ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਹੱਥਾਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਰਮ, ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਟੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਰਿਮੂਵਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪੇਂਟ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਟੋਨ-ਮੁਕਤ ਰਿਮੂਵਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਤੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਹੁੰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ।
  • ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੋ। ਫਿਰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਕੱਟੋ।
  • ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਦਾ ਘੋਲ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿਓ।
  • ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਰਦਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਯੂਟੀਕਲ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਹੁੰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਕਯੂਟੀਕਲ ਟੁਕੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਯੂਟੀਕਲ ਰਿਮੂਵਰ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਹੁੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
  • ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾਊਡਰ ਚੀਨੀ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ, ਦੋ ਚਮਚ ਕੌਫੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਚਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾਓ।
  • ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
  • ਸਕ੍ਰਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਨਰਮ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸੁਕਾਓ। ਫਿਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਨਾ ਲਗਾਓ।
  • ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਗਾਓ। ਬੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਸੁੰਦਰਤਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਰਮ, ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਹਰ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣ ਲਈ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ?

ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਕੀ ਹੈ?

ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਇੱਕ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਵਿੱਚ, 'ਮੈਨੁਸ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਥ ਅਤੇ 'ਇਲਾਜ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਖਭਾਲ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਹੱਥਾਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਰਮ, ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਟੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਰਿਮੂਵਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪੇਂਟ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਟੋਨ-ਮੁਕਤ ਰਿਮੂਵਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਤੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਹੁੰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ।
  • ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੋ। ਫਿਰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਕੱਟੋ।
  • ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਦਾ ਘੋਲ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿਓ।
  • ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਰਦਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਯੂਟੀਕਲ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਹੁੰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਕਯੂਟੀਕਲ ਟੁਕੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਯੂਟੀਕਲ ਰਿਮੂਵਰ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਹੁੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
  • ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾਊਡਰ ਚੀਨੀ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ, ਦੋ ਚਮਚ ਕੌਫੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਚਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾਓ।
  • ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
  • ਸਕ੍ਰਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਨਰਮ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸੁਕਾਓ। ਫਿਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਨਾ ਲਗਾਓ।
  • ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਗਾਓ। ਬੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਸੁੰਦਰਤਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਰਮ, ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

For All Latest Updates

TAGGED:

HANDS SHINE EASILY AT HOMEHOW TO DO MANICURE AT HOMEHOME REMEDIES FOR MANICUREਮੈਨੀਕਿਓਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅBEST TIPS FOR SOFT HANDS

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਜਾਣੋ ਤਰੀਕਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਪਤਾ

ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਗ ਆਸਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.