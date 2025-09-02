ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ, ਜਾਣੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ?

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੱਪ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
"ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।"- ਸਨੀ ਜੋੜਾ , ਸੱਪ ਫੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਉਸ਼ਾ ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੱਪ ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 20-22 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 5 ਜਾਂ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਕਟੀਕਲ ਕੋਬਰਾ, ਕੋਮਨ ਕਰੇਟ ਨਸਲ ਅਤੇ ਰਸਲ ਵਾਇਪਰ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਨੀ ਜੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਘੱਟ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NAZA 200 ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ 10-10 ਬੂੰਦਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਓ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੇਂ 10-10 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਪੀ ਵਧਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਸੌਣਾ ਜਾਂ ਲੇਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੋ ਪਰ ਕੱਪੜਾ ਟਾਇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਝੂਠੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ੍ਹ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ੍ਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਨੀ ਜੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੱਪਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਜਾਂ 7 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੋ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਅਤੇ ਆਮ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਜੇਕਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ Anti Snake Venom ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸੱਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੀ ਸੱਪ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਕੁਝ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਅਤੇ ਚੂਹੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
