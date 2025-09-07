ਟਾਇਲਟ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ

ਟਾਇਲਟ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ
ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਪੇਡੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਨਾੜੀ ਕੁਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : September 7, 2025 at 3:23 PM IST
ਕੈਨਬਰਾ: ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟਾਇਲਟ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਤ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਗੰਢਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
'ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ'
ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਵਾਸੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੱਦੇਦਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਥੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਵਾਸੀਰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ, ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਜਾਂ ਗੰਢ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਵਾਸੀਰ) ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਉੱਭਰਨਾ (ਬਾਹਰੀ ਬਵਾਸੀਰ) ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਟਾਇਲਟ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ - ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉਲਟ - ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਲਵਿਕ ਫਲੋਰ (ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਬਲੈਡਰ, ਅੰਤੜੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਪੇਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਨਾੜੀ ਕੁਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ?
ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 125 ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਥ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਡੀਕੋਨੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ।
'ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ'
ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਣਾਅ, ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਰਗੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ?
ਦੋ ਤਿਹਾਈ (66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ (54.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (44.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ।
'ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ'
ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ (37.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ (7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਗੈਰ-ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਵਾਸੀਰ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿੰਗ, ਉਮਰ, ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਕਸਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਅਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ ਖਿਚਾਅ ਨਾਲੋਂ ਬਵਾਸੀਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਖਿਚਾਅ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।