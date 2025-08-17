ETV Bharat / lifestyle

ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਪਾਲਕ ਦੀ ਚਟਨੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ - HOW TO MAKE PALAK CHUTNEY

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

HOW TO MAKE PALAK CHUTNEY
Published : August 17, 2025 at 10:57 AM IST

ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਲਕ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਆਦੀ ਪਕਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਲਕ ਦੀ ਦਾਲ ਜਾਂ ਪਾਲਕ ਪਨੀਰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਲਕ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰੈਸਿਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ।

ਇਹ ਚਟਨੀ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ। ਗਰਮ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਘਿਓ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਲਕ ਦੀ ਚਟਨੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।

ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ

  • ਪਾਲਕ ਦੇ 2 ਗੁੱਛੇ
  • ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਲੀ

ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ

  • ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ
  • ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਡਿਲ
  • ਇੱਕ ਚਮਚ ਧਨੀਆ
  • ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੂੰਗਫਲੀ
  • ਇੱਕ ਚਮਚ ਉੜਦ ਦਾਲ
  • ½ ਚਮਚ ਜੀਰਾ
  • ½ ਚਮਚ ਸਰ੍ਹੋਂ
  • 7 ਤੋਂ 8 (ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ) ਸੁੱਕੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ
  • 4 ਤੋਂ 5 ਕੜੀ ਪੱਤੇ
  • ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤਿਲ
  • ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਲੂਣ

ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

  1. ਇਸ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟ ਲਓ।
  2. ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਸ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੌਂਫ, ਹਰਾ ਧਨੀਆ, ਉੜਦ ਦਾਲ, ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੈਸ 'ਤੇ ਭੁੰਨੋ।
  3. ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਭੁੰਨੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ। ਤਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਓ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ।
  4. ਹੁਣ ਉਸੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੈਸ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਇਮਲੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਦੇ ਭੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗੈਸ 'ਤੇ ਪਕਾਓ।
  5. ਜਦੋਂ ਪਾਲਕ ਭੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ।
  6. ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਕਸਰ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਲੂਣ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਓ।

ਤੜਕੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ

  • 1 ਜਾਂ 2 ਚਮਚ ਤੇਲ
  • ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ
  • ਇੱਕ ਚਮਚ ਉੜਦ ਦਾਲ
  • ਇੱਕ ਚਮਚ ਜੀਰਾ
  • ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਸਰ੍ਹੋਂ
  • ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲਸਣ ਦੇ ਪੱਤੇ
  • ਦੋ ਮਿਰਚਾਂ
  • ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ
  • ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੜੀ ਪੱਤੇ

ਤੜਕਾ

ਤੜਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਰਾ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਉੜਦ ਦਾਲ, ਹਲਦੀ, ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਲਸਣ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਪਾਲਕ ਦੀ ਚਟਨੀ 'ਤੇ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਗਰਮ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰੋਸੋ।

