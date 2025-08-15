Spinach Chutney Recipe: ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਲਕ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਆਦੀ ਪਕਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਲਕ ਦੀ ਦਾਲ ਜਾਂ ਪਾਲਕ ਪਨੀਰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਲਕ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰੈਸਿਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਪਾਲਕ ਦੀ ਚਟਨੀ ਹੈ, ਹਾਂ! ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਚਟਨੀ ਗਰਮ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਘਿਓ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਆਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਲਕ ਦੀ ਚਟਨੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਆਦ ਚਟਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ...
ਸਮੱਗਰੀ
- ਪਾਲਕ ਦੇ 2 ਗੁੱਛੇ (ਮੀਡੀਅਮ ਆਕਾਰ ਦੇ)
- ਇਮਲੀ - ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ
- ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ
- ਤੇਲ- ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
- ਡਿਲ- ਇਕ ਚੁਟਕੀ
- ਧਨੀਆ- ਇਕ ਚਮਚ
- ਮੂੰਗਫਲੀ- ਇਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ
- ਉੜ੍ਹਦ ਦਾਲ- ਇਕ ਚਮਚ
- ਜੀਰਾ- ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ
- ਸਰ੍ਹੋਂ- ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ
- ਸੁੱਕੀ ਮਿਰਚ- 7-8 (ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ)
- ਕਰੀ ਪੱਤਾ- 4-5 ਪੱਤੀਆਂ
- ਤਿਲ- ਅੱਧਾ ਵੱਡਾ ਚਮਚ
- ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ
- ਇਸ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟ ਲਓ।
- ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦਿਓ।
- ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੌਂਫ, ਧਨੀਆ ਪੱਤੇ, ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ, ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਕ 'ਤੇ ਭੁੰਨੋ।
- ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਕਰੀ ਪੱਤੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨੋ, ਤਿਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਲਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁੰਨੋ। ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖੋ।
- ਹੁਣ ਉਸੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੈਸ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਇਮਲੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪਾਲਕ ਦੇ ਭੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਕਾਓ।
- ਜਦੋਂ ਪਾਲਕ ਭੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ।
- ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਕਸਰ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਓ।
ਤੜਕੇ ਲਈ ਸਮਗਰੀ
- ਤੇਲ- 1 ਜਾਂ 2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ
- ਮੇਥਾ ਦਾਨਾ- ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਮਚ
- ਉੜ੍ਹਦ ਦਾਲ- ਇਕ ਚਮਚ
- ਸਰ੍ਹੋਂ- ਇੱਕ ਚਮਚ
- ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ- 3-4
- ਮਿਰਚ- 2
- ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ
- ਕਰੀ ਪੱਤਾ- ਲੋਰ ਅਨੁਸਾਰ
ਤੜਕਾ
ਤੜਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਗੈਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਰਾ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਉੜਦ ਦਾਲ, ਹਲਦੀ, ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਲਸਣ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨੋ। ਹੁਣ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਪਾਲਕ ਦੀ ਚਟਨੀ 'ਤੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚਪਾਤੀ ਜਾਂ ਗਰਮ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰੋਸੋ।