ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

FOODS TO AVOID IN PREGNANCY: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹਰ ਔਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਅਤੇ ਅਭੁੱਲਣਯੋਗ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਆਦਤ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੇਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਉਦੈ ਭਾਨੂ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੇਕਅੱਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਡਾਕਟਰ ਉਦੈ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ: ਡਾ. ਉਦੈ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਕੋਟੀਨ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਈਕਿਊ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਅਲਕੋਹਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਫੀਨ: ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਵਰਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ 200 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ: ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁੰਦਰਤਾ: ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਜਾਂ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤੋ
ਪਰਫਿਊਮ: ਰੂਮ ਫ੍ਰੈਸ਼ਨਰ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਓ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਿਪਸਟਿਕ: ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਪਸਟਿਕ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਿਪਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਸੀਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਕਰੀਮ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਿਨੋਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਰੈਟੀਨਾਇਲ ਪਲੂਟੀਟੋਲ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪਲੂਟੀਟੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
