ETV Bharat / lifestyle

ਕੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

DO WOMEN NEED MORE SLEEP THAN MEN ( Getty Images )