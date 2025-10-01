ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ: 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰੋਂ ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਭੋਗ

ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ: 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰੋਂ ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਭੋਗ
ਅੱਜ ਮਹਾਨਵਮੀ 'ਤੇ ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਜਾਣੋ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰ।
Published : October 1, 2025 at 9:48 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ (Shardiya navratri 2025) ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ 9 ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ (1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025) ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਰੂਪ, ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਵੀ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਪ, ਵਰਤ ਆਦਿ ਦੇ ਢੰਗ, ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ।
ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ
- ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਓਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
- ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।
- ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ।
- ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਰੋਲੀ, ਚੰਦਨ, ਅਟੁੱਟ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਧੂਪ, ਚੁਨਰੀ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਓ।
- ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ, ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲਵਾ, ਪੂਰੀ, ਚਨੇ, ਆਦਿ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ, ਨਾਰੀਅਲ, ਚਿੱਟੀ ਮਿਠਾਈ, ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ
ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਵੀ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਖ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਵਾਂਗ, ਦੇਵੀ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਂ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਮੰਤਰ
'ਓਮ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਮ ਚਾਮੁੰਡਾਯ ਵੀਚੇ ਓਮ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਤ੍ਰੀ ਦੇਵਾਯੈ ਨਮਹ'