ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ - WOMEN DELIVERY WITHOUT PAIN

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ।

WOMEN DELIVERY WITHOUT PAIN
WOMEN DELIVERY WITHOUT PAIN (Getty Image and ETV Bharat)
Published : September 3, 2025 at 12:21 PM IST

ਸਾਗਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੀਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਡਾ. ਵਿਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 120 ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੋਜ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾ: ਵਿਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸਰਵੇਸ਼ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੋਜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

WOMEN DELIVERY WITHOUT PAIN
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (ETV Bharat)

ਔਰਤਾਂ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਣੇਪੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਮ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੀਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਡਾ. ਵਿਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਖੋਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦਾ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ

ਔਰਤਾਂ ਜਣੇਪੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਡਾ. ਵਿਨੀਸ਼ਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੀਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ।

"ਮੈਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਾ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਆਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਣੇਪੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਣੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।" - ਡਾ. ਵਿਨੀਸ਼ਾ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੀਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ

ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਡਾ. ਵਿਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਸਰਵੇਸ਼ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਕੈਥੀਟਰ (ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਟਿਊਬ) ਰਾਹੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਤੁਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਜਣੇਪਾ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੀਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਡਾ. ਵਿਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਰੋਪੀਵਾਕੇਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 120 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

"ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।: -ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਸਰਵੇਸ਼ ਜੈਨ

