ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਦਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣੋ ਦਹੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ
ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ।
Published : October 3, 2025 at 9:27 AM IST
ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਹੀਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਹੀਂ ਦਾ ਠੰਢਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਦਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਜੀਰੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਹੀਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਨਾ ਖਾਓ ਦਹੀ
ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ, ਸਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢਕ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ।
ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣਾ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਜਾਂ ਨਮਕ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਹੀ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀ
ਦਹੀਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਦਹੀਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਦਹੀਂ ਚੁਣੋ।
ਮਿੱਠਾ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕਰੋ ਪਰਹੇਜ਼?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿੱਠੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਭੂਰਾ ਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁੜ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਜਾਂ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ
- ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਇਹ ਪੇਟ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਦਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਦਹੀਂ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਟੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਦਹੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)