ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਗੇ ਸੁਆਦੀ ਪਨੀਰ ਕਬਾਬ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਬਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਨੀਰ ਕਬਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ...
Published : October 5, 2025 at 9:31 AM IST
PANEER KABAB RECIPE : ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮੇਨੂ 'ਤੇ ਪਨੀਰ ਕਬਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੂੰਆਂਦਾਰ ਸੁਆਦ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦਾ ਕਰਿਸਪੀ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੁਆਦੀ ਕਬਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਇਸ ਆਸਾਨ ਵਿਅੰਜਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਕਬਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਸੁਆਦੀ ਜਿੰਨਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖੋ...
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪਨੀਰ ਕਬਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ
- 250 ਗ੍ਰਾਮ ਪਨੀਰ (ਵੱਡੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ)
- 1/2 ਕੱਪ ਦਹੀਂ (ਛਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖੱਟਾ ਦਹੀਂ, ਭਾਵ, ਗਾੜ੍ਹਾ ਦਹੀਂ)
- 2 ਚਮਚ ਵੇਸਣ
- 1 ਚਮਚ ਅਦਰਕ-ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ
- 1 ਚਮਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ (ਰੰਗ ਲਈ)
- 1/2 ਚਮਚ ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ
- 1/2 ਚਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ
- 1/2 ਚਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾਊਡਰ
- 1/4 ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ
- 1 ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ
- 1 ਚਮਚ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ (ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ)
- 2 ਚਮਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ (ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ)
- ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਕ
- ਪਿਆਜ਼, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ (ਵੱਡੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ)
- ਕਬਾਬ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ - ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਪਨੀਰ ਕਬਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਮੈਰੀਨੇਡ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਲਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਨ, ਅਦਰਕ-ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ, ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ, ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਮੇਥੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਨਮਕ ਪਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਗਾੜ੍ਹਾ ਪੇਸਟ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਤੇਲ ਪਾਓ: ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਓ। ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨੀਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿਪਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰੋ: ਹੁਣ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਨੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਿਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਢੱਕੋ ਅਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
ਕਬਾਬ ਸਟਿਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋ: ਮੈਰੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਾਬ ਸਟਿਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਫਿਰ ਪਨੀਰ, ਫਿਰ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ - ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ।
ਕਬਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰੋ (ਪੈਨ-ਫ੍ਰਾਈ ਵਿਧੀ): ਇੱਕ ਨਾਨ-ਸਟਿਕ ਪੈਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਕਬਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਵੇ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁੰਨੋ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪਲਟਦੇ ਰਹੋ। ਪਨੀਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਧੱਬੇ ਕਬਾਬਾਂ ਨੂੰ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਬਾਬ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਜਦੋਂ ਕਬਾਬ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਛਿੜਕੋ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਪਰੋਸੋ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)