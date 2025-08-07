Essay Contest 2025

Rakhi Gifts Idea: ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਹ ਖਾਸ ਤੋਹਫੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਆਈਟਮਾਂ - RAKHI GIFTS IDEA

ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਹ ਖਾਸ ਤੋਹਫੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਗਿਫਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ।

raksha bandhan 2025
ਰੱਖੜੀ 2025 (CANVA)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 9 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • Genteel Bluetooth Extendable Selfie Sticks

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ, ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੈਲਫੀ ਸਟਿੱਕ ਕਮ ਛੋਟਾ ਟ੍ਰਾਈਪੌਡ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੀਚਰਜ਼ਡਿਟੇਲ
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੋਲਡੇਬਲ, ਅਲਟ੍ਰਾ-ਲਾਈਟ ਬਾਡੀ+ ਰਬੜ ਗ੍ਰਿੱਪ
ਲੰਬਾਈ 18.8 CM ਤੋਂ 99.8 CM ਤੱਕ ਐਕਸੇਂਟਡੇਬਲ
ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ Bluetooth ਰਿਮੋਟ - 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੇਂਜ
ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਸਟੈਂਡ ਇਨਬਿਲਟ- ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ, ਬਲਾਗਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਲਈ
ਸਪੋਰਟਿਡ ਡਿਵਾਇਸੇਜ਼iPhone, Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
ਲੋਡ ਕੈਪੇਸਿਟੀ 400 ਗ੍ਰਾਮ- ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ
ਵਜ਼ਨਕਰੀਬ 113 ਗ੍ਰਾਮ- ਟ੍ਰੈਵਲ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਮੈਟੇਰੀਅਲABS ਪਲਾਸਿਟਕ- ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਹਲਕਾ
ਵਾਰੰਟੀ1 ਸਾਲ (ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਲੋਂ)

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 365 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ 170 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੈਲਫੀ ਸਟਿੱਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਇਨ 1 ਮਲਟੀਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਪੌਡ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ, ਵਨਪਲੱਸ, ਸੈਮਸੰਗ, ਓਪੋ, ਵੀਵੋ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • Zebronics ZEB-County 3W Wireless Speaker

ਇਹ Zebronics ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬਲੂਟੁੱਥ ਸਪੀਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੀਮਤ Amazon 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 449 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੈਰਿੰਗ ਹੈਂਡਲ, USB, SD ਕਾਰਡ, AUX, FM ਅਤੇ ਕਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਫੀਚਰਜ਼ਡਿਟੇਲ
ਡਿਜ਼ਾਈਨਕਲਾਸਿਕ ਬੂਮ ਬਾਕਸ ਸਟਾਈਲ + ਕੈਰੀ ਹੈਂਡਲ
ਆਈਓ ਆਊਟਪੁਟ3W RMS – ਛੋਟੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ।
ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ Bluetooth, USB, Micro SD, AUX
FM ਰੇਡਿਓਇਨਬਿਲਟ FM ਰੇਡਿਓ ਉਪਲਬਧ
ਕਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟਿਵ
ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅਪਕਰੀਬ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਲੈਬੈਕ ਟਾਈਮ
ਚਾਰਜਿੰਗ ਟਾਈਮਕਰੀਬ 4-5 ਘੰਟੇ
ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟਬੈਲਿਟੀਕੰਪੈਕਟ ਅਤੇ ਹਲਕਾ- ਟ੍ਰੈਵਲ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ
ਵਾਰੰਟੀ1 ਸਾਲ (ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਲੋਂ)
  • Mivi Duopods D4

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, Mivi ਦਾ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ TEDPD4 ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਈਅਰਬਡ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 599 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ 569 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 69 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵਿਕਲਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਈਅਰਬਡਸ ਵਿੱਚ 50 ਘੰਟੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। 13mm ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲੂਟੁੱਥ v5.3 ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, AI-ENC ਫੀਚਰ, ਘੱਟ ਲੇਟੈਂਸੀ ਗੇਮਿੰਗ ਮੋਡ ਅਤੇ ਡਿਊਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਈਅਰਬਡਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫੀਚਰਜ਼ਡਿਟੇਲ
ਡ੍ਰਾਈਵ ਸਾਈਜ਼13mm ਡਾਈਨੈਮਿਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰ- ਦਮਦਾਰ ਬੈਸ- ਕਲੀਅਰ ਸਾਊਂਡ
ਕਾਲ ਕੁਆਲਟੀAI-ENC (Environmental Noise Cancellation) - HD ਕਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅਪਕੁੱਲ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਲੇਅ ਟਾਈਮ
ਚਾਰਜਿੰਗUSB ਟਾਈਪ-ਸੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ
ਬਲੁਟੂਥ ਵਰਜ਼ਨBluetooth 5.3 – ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
ਡਿਵਾਈਜ਼ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀਦੋਹਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ - ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਗੇਮਿੰਗ ਮੋਡਘੱਟ-ਲੇਟੈਂਸੀ ਬੈਟਲ ਮੋਡ - ਟ੍ਰਿਪਲ ਟੈਪ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ
ਵਾਟਰ ਰੇਸਿਸਟੇਂਸIPX4- ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨActive Blue, Cobalt Black, Hazel Green, Lime White
ਨਿਰਮਾਣਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ - "Mivi Apna Hai"
ਬਾਕਸ ਕੰਟੈਂਟਈਅਰਬਡਸ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਸ, USB-C ਕੇਬਲ, ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ, ਵਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ
ਵਾਰੰਟੀ1 ਸਾਲ (ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਲੋਂ)
  • Philips HP8100/60 Hair Dryer

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਅਰ ਡ੍ਰਾਇਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 678 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਆਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 648 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 1000W ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਲਚਕਦਾਰ ਹੀਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫੀਚਰਜ਼ਡਿਟੇਲ
ਮਾਡਲ ਨੰਬਰHP8100/60
ਬ੍ਰਾਂਡPhilips
ਰੰਗਨੀਲਾ
ਵੋਲਟੇਜ1000 WATT
ਹੀਟ ਸੈਟਿੰਗਸ2 ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੀਟ ਸੈਟਿੰਗਸ
ਸਪੀਡ ਸੈਟਿੰਗਜ਼2
ਥਰਮੋਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਟੈਕਨਾਲਜੀਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਵਰਹੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈਟਿੰਗ
ਕੋਰਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ1.5
ਡਿਜ਼ਾਈਨਕੰਪੈਕਟ ਅਤੇ ਐਰਗੋਨੋਮਿਕ - ਆਸਾਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ
ਅਟੈਚਮੈਂਟਸਕੰਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਾਲੇਜ
ਕੋਲਡ ਏਅਰ ਫੀਚਰਨਹੀਂ
ਹੈਂਗਿੰਗ ਲੂਪਹਾਂ
ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਹਾਂ
ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਨਹੀਂ
ਵਾਰੰਟੀ1 ਸਾਲ (ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਲੋਂ)
ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ਭਾਰਤ
  • Vega Salon Smooth Hair Straightener

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਅਰ ਸਟ੍ਰੇਟਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਹੇਅਰ ਸਟ੍ਰੇਟਨਰ ਵੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫੀਚਰਜ਼ਡਿਟੇਲ
ਹੀਟਿੰਗ ਪਲੇਟਸਸਿਰੇਮਿਕ ਕੋਟੇਡ - ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈਟਿੰਗਸਥਿਰ 210 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ - ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੇਟਨਿੰਗ ਲਈ
ਹੀਟ-ਅਪ ਟਾਈਮਕਰੀਬ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ
ਡਿਜ਼ਾਈਨਸਲਿਮ ਬਾਡੀ + ਟ੍ਰੈਵਲ ਲਾਕ - ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ
ਸਵਿੱਵਲ ਕੌਰਡ360° ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ - ਬਿਨਾਂ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਰਤੋਂ
ਆਟੋ ਸ਼ੱਟਆਫਨਹੀ
ਵੋਲਟੇਜ220-240V, 50Hz- ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ
ਵਜ਼ਨਕਰੀਬ 300 ਗ੍ਰਾਮ- ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ
ਵਾਰੰਟੀ1 ਸਾਲ (ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਲੋਂ)

ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 593 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ 563 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 1.2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।

