ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੈ ਮੀਂਹ! ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ 15 ਲੱਛਣ? ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ - OMBROPHOBIA CAUSES

ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ETV Bharat Lifestyle Team

August 19, 2025 at 1:02 PM IST

ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ...ਮੀਂਹ ਦੀ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 'ਓਮਬਰੋਫੋਬੀਆ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਮਬਰੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਓਮਬਰੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਜਰਨਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਮਬਰੋਫੋਬੀਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਮਬਰੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ।
  2. ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ।
  3. ਮੀਂਹ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ।
  4. ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ
  5. ਕੰਬਣਾ
  6. ਧੜਕਣ
  7. ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
  8. ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  9. ਮਤਲੀ
  10. ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ
  11. ਬੇਹੋਸ਼ੀ
  12. ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
  13. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ
  14. ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਦੌਰੇ
  15. ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ

ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ

  1. ਮਾੜਾ ਅਨੁਭਵ: ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਓਮਬਰੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  2. ਔਬਸੇਸਿਵ ਕੰਪਲਸਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ (OCD): ਕੁਝ ਲੋਕ OCD ਨਾਮਕ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ 'ਤੇ ਘਰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਓਮਬਰੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  3. ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ: ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਮਬਰੋਫੋਬੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  4. ਐਕੁਆਫੋਬੀਆ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਐਕੁਆਫੋਬੀਆ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?

ਓਮਬਰੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਜਰਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਧਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਥੈਰੇਪੀ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਥੈਰੇਪੀ ਆਦਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਚਿੰਤਾ-ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ, ਯੋਗਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

