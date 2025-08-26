ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ! ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

Diseases in the rainy season: ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੀਂਹ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਉਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੌਸਮ ਕਈ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
#MonsoonCare | A little caution goes a long way in protecting your health!— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) July 25, 2025
This monsoon, avoid these common habits that can lead to infections and illness.#MonsoonSafety pic.twitter.com/beyupM5InB
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਖੰਘ
- ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਦਸਤ
- ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ
- ਨੱਕ ਦਾ ਵਹਾਅ
- ਬੁਖਾਰ
#MonsoonCare | बारिश में भीगने के बाद सर्दी-ज़ुकाम और बुखार का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बीमारियों से दूर रहने के लिए थोड़ा ध्यान रखें और ये उपाय अपनाएं जो आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।#MonsoonSafety pic.twitter.com/Kq73znWj7d— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) August 4, 2025
ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀ, ਜੁਖਾਮ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਤੁਲਸੀ ਅਤੇ ਸੌਂਠ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਓ।
- ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
- ਗੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤਰੁੰਤ ਬਦਲੋ।
- ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਓ।
ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
- ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
- ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖੋ।
- ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰਦਰਦ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।
- ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
- ਗਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਵਿੱਚਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ।
- ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਓ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
#SeasonalFlu | मौसमी फ्लू के लक्षणों से बचें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें।लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। pic.twitter.com/ofQ0Sasd9e— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) August 26, 2025
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?
- ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
- ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ।
- ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ।
#MonsoonSafety | Don’t let the rain make you sick!— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) August 17, 2025
To ensure you and your loved ones stay protected this rainy season, follow these simple yet effective precautions. pic.twitter.com/CDAcahRFI0
ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ?
- ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਖਾਣਾ।
- ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ।
- ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਸੁਕਾਉਣਾ।
- ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ।
- ਗਿੱਲੇ ਮੋਜ਼ੇ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਹਿਨਣਾ।
- ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਧੋਣਾ।
