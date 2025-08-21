ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਸਵਾਦੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਲੱਡੂ, ਸਿੱਖੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

GANESH CHATURTHI 2025: ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬੱਪਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਲੱਡੂ ਬੱਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਨਾਰੀਅਲ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨਾਰੀਅਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਸੇਲੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋਂ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ
ਲੱਡੂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਕਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਨਮਦਿਨ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਲੱਡੂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਪਰ ਬੂੰਦੀ ਲੱਡੂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਲੱਡੂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਜ਼ੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋਂ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋਂ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਆਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ
- 4 ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ
- ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਘਿਓ
- 10 ਕਾਜੂ
- 6 ਬਦਾਮ
- 1 ਚਮਚ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ
- 1 ਚਮਚ ਮੂੰਗਫਲੀ
- 1 ਚਮਚ ਖਸਖਸ
- 2 ਕੱਪ ਦੁੱਧ
- 2 ਕੱਪ ਖੰਡ
- 1 ਚਮਚ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ
ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
- ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਰੱਖੋ, ਦੁੱਧ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਬਾਲੋ।
- ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ।
- ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਾਲ ਪੀਸ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਿਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭੂਰਾ ਛਿਲਕਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਛਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰੀਅਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸ ਲਓ।
- ਗੈਸ ਆਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਓ, ਕਾਜੂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੈਸ 'ਤੇ ਭੁੰਨੋ।
- ਕਾਜੂ ਹਲਕੇ ਭੁੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਭੁੰਨੋ।
- ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਭੁੰਨੋ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਓ। ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨੋ।
- ਨਾਰੀਅਲ ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਦੁੱਧ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦਿਓ।
- ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਖ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਉਬਲਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
- ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਘਿਓ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਲਓ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾਓ।
- ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਲੱਡੂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
