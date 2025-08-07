Essay Contest 2025

ETV Bharat / lifestyle

ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਪੀਓ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ... - WHO SHOULD NOT DRINK COCONUT WATER

ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

WHO SHOULD NOT DRINK COCONUT WATER
WHO SHOULD NOT DRINK COCONUT WATER (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 7, 2025 at 3:48 PM IST

3 Min Read

WHO SHOULD NOT DRINK COCONUT WATER: ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਐਲਰਜੀ।

ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ: ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੰਡ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 200 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਖੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਜਾਂ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਲਰਜੀ: ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ-ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦ ਖੁਜਲੀ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਲਾਲੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਐਲਰਜੀ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ , ਮੂੰਗਫਲੀ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 90% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਨਾਰੀਅਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (CKD) ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈਪਰਕਲੇਮੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਕਾਮ, ਫਲੂ: ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਫਲੂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਨੱਕ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ: ਉੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਿਲ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ACE ਇਨਿਹਿਬਟਰ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ-ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਯੂਰੇਟਿਕਸ।

https://www.elsevier.es/en-revista-allergologia-et-immunopathologia-105-articulo-coconut-anaphylaxis-case-report-review-S0301054613002449?

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12289091/?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

WHO SHOULD NOT DRINK COCONUT WATER: ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਐਲਰਜੀ।

ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ: ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੰਡ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 200 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਖੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਜਾਂ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਲਰਜੀ: ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ-ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦ ਖੁਜਲੀ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਲਾਲੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਐਲਰਜੀ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ , ਮੂੰਗਫਲੀ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 90% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਨਾਰੀਅਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (CKD) ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈਪਰਕਲੇਮੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਕਾਮ, ਫਲੂ: ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਫਲੂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਨੱਕ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ: ਉੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਿਲ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ACE ਇਨਿਹਿਬਟਰ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ-ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਯੂਰੇਟਿਕਸ।

https://www.elsevier.es/en-revista-allergologia-et-immunopathologia-105-articulo-coconut-anaphylaxis-case-report-review-S0301054613002449?

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12289091/?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

IS COCONUT WATER SAFE FOR DIABETESCOCONUT WATER BENEFITSCOCONUT WATER SIDE EFFECTSਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨWHO SHOULD NOT DRINK COCONUT WATER

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?

ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਪੀਓ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੁਢਾਪਾ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.