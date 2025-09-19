ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਟਿਪਸ, ਜੇ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਵੀ ਕਰੋ ਨੋਟ
ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਠਾਕੁਰ ਸਾਊਥ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਫੇਮਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਜਾਣੋ ਟਿਪਸ।
Published : September 19, 2025 at 11:04 AM IST
ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਸੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਹੱਲ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਠਾਕੁਰ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ...
ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਬਿਊਟੀ ਟਿਪਸ
ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕਿਨਕੇਅਰ ਰੁਟੀਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਟਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹਨ।
ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ
ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ...
ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਰਮ, ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਬਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ, ਬਰੀਕ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਠੰਢਕ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਗੁਣ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਐਨਆਈਐਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਨੀ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਅਤੇ ਐਕਜ਼ੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਫਿਕ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਇਮੋਲੀਐਂਟ ਅਤੇ ਸਕਲੇਰੋਸੈਂਟ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲਯੁਕਤ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਹਾਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਚ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਜਲਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਓ।
- ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼, ਸੁੱਕੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾਓ।
(Disclaimer:ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)