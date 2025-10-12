ETV Bharat / lifestyle

ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਣਾਓ ਇਹ ਸੁਆਦੀ ਲੱਡੂ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

DIWALI 2025
ਦਿਵਾਲੀ (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 12, 2025 at 10:01 AM IST

ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲੋ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਲੱਡੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ

  • ਚਾਰ ਗਲਾਸ ਬੇਸਨ
  • ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ
  • ਤੇਲ
  • 25 ਟੁੱਕੜੇ ਕਾਜੂ
  • 35 ਟੁੱਕੜੇ ਸੌਗੀ
  • 4 ਗਲਾਸ ਖੰਡ
  • ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕੱਚਾ ਕਪੂਰ
  • 1/4 ਚਮਚ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ
  • 2 ਚਮਚ ਘਿਓ

ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

  1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਿਲਾਓ।
  2. ਗੰਢਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ।
  3. ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਟਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਗੰਢ ਦੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
  5. ਬੂੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੇਲ ਪਾਓ। ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛਾਨਣੀ ਲਓ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਸਨ ਦਾ ਘੋਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓ।
  6. ਬੂੰਦੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁੰਨੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਸਪੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
  7. ਬੂੰਦੀ ਨੂੰ ਕਰਿਸਪ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬੂੰਦੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਿਕਸਰ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸ ਲਓ।
  8. ਹੁਣ ਗੈਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਓ ਅਤੇ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਭੁੰਨੋ।
  9. ਚਾਰ ਕੱਪ ਖੰਡ ਲਓ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ।
  10. ਖੰਡ ਦੇ ਘੁਲਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਸ 'ਤੇ ਮੱਧਮ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
  11. ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਘੁਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਤਲੀ ਹੋਈ ਬੂੰਦੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮਿਲਾਓ।
  12. ਬੂੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੁਆਦ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕਪੂਰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਕਾਜੂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਿਲਾਓ।
  13. ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬੂੰਦੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ।
  14. 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦੀ ਸਾਰੀ ਖੰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਬਤ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਾੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
  15. ਇਸਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਡੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

