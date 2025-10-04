ETV Bharat / lifestyle

ਚਿਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੇਦਾਗ਼ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ, ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੀ, ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਚਮੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ...

SKIN HEALTH
ਚਿਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੇਦਾਗ਼ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 4, 2025 at 12:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

GLUTATHIONE FOR SKIN: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਦਾਗ਼ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂਈ ਤੱਤ ਗਲੂਟਾਥੀਓਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਲੂਟਾਥੀਓਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਾਸਟਰ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਦੂਈ ਤੱਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਜਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਲੂਟਾਥੀਓਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖੋ ਕਿਵੇਂ...

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੂਟਾਥੀਓਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਓ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਗਲੂਟਾਥੀਓਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਲੂਟਾਥੀਓਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤਰੇ, ਨਿੰਬੂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵਰਗੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਲਫਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ: ਗਲੂਟਾਥੀਓਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਲਫਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਸਲਫਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ: ਹਲਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਕਿਊਮਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੂਟਾਥਿਓਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰਾਤ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਕਸਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਲੂਟੈਥੀਓਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਸਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਗਾ, ਜਾਗਿੰਗ, ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ: ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੂਟੈਥੀਓਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ ਗਲੂਟੈਥੀਓਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ (SPF 30+) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਇਹਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਲੂਟੈਥੀਓਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਚਮੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।)

For All Latest Updates

TAGGED:

SKIN HEALTHSKIN CARE ROUTINEਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀHEALTH TIPSGLUTATHIONE FOR SKIN

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਚਿਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੇਦਾਗ਼ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ, ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਦੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੀਲੇ ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਦੂਰ, ਜਾਣੋ

ਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਰਤ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਸ਼ਕਰ ਯੋਗ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.