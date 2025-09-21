ETV Bharat / lifestyle

ਇਹ ਹਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤੇ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਘਰ!

ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਡੋਬਰਮੈਨ, ਰੋਟਵੀਲਰ, ਪਿਟਬੁੱਲ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

DANGEROUS DOG BREEDS
ਇਹ ਹਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤੇ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਘਰ! (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 21, 2025 at 4:03 PM IST

3 Min Read
ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਸਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ...

ਪਿਟ ਬੁੱਲ

ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੀਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਬਾੜੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਪਿਟ ਬੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

DANGEROUS DOG BREEDS
ਇਹ ਹਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤੇ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਘਰ! (GETTY IMAGES)

ਰੋਟਵੀਲਰ

ਰੋਟਵੀਲਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। 35-50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਸਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਸਰੀਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਲ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ।

ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ

ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਨਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

DANGEROUS DOG BREEDS
ਇਹ ਹਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤੇ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਘਰ! (GETTY IMAGES)

ਡੋਬਰਮੈਨ

ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਸਲ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੀ, ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

DANGEROUS DOG BREEDS
ਇਹ ਹਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤੇ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਘਰ! (GETTY IMAGES)

ਅਮਰੀਕੀ ਬੁੱਲਡੌਗ

ਬੁੱਲਡੌਗ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

DANGEROUS DOG BREEDS
ਇਹ ਹਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤੇ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਘਰ! (GETTY IMAGES)

ਗ੍ਰੇਟ ਡੇਨ

ਗ੍ਰੇਟ ਡੇਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਰ 90 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਕਸ

ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

DANGEROUS DOG BREEDS
ਇਹ ਹਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤੇ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਘਰ! (GETTY IMAGES)

ਸਾਇਬੇਰੀਅਨ ਹਸਕੀ

ਸਾਇਬੇਰੀਅਨ ਹਸਕੀ ਇੱਕ ਬਘਿਆੜ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਸਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

DANGEROUS DOG BREEDS
ਇਹ ਹਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤੇ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਘਰ! (GETTY IMAGES)

ਬਲਦ ਮਾਸਟਿਫ

ਬੱਲ ਮਾਸਟਿਫ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਸਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

