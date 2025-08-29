ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।
- ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।
- ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਗਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
- ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ NOAA ਮੌਸਮ ਰੇਡੀਓ, ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।
- ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਰਜ ਜਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।
- ਤੇਜ਼ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
- ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ EAS ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੁਣੋ।
- ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ NOAA ਆਲ-ਹੈਜ਼ਰਡਜ਼ ਵੈਦਰ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ (EAS) ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।
- ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬੀਮਾ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਘਰੇਲੂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੜ੍ਹ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕਹਿਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਨੇ ਦਿੱਲੀ-NCR, UP, ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨੇ 115 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਉਛਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਮੌਸਮ ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-