ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...
Published : October 7, 2025 at 1:13 PM IST
Karwa Chauth 2025: ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ (ਚੌਥੇ ਦਿਨ) ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਹ ਤਰੀਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਨਿਰਜਲਾ ਵ੍ਰਤ' (ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ) ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਸਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਥਾਲੀ (ਪੂਜਾ ਥਾਲੀ) 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਥਾਲੀ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਪੂਜਾ ਥਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ...
- ਤਾਂਬਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਜਾਂ ਗੜ੍ਹਵੀ
ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂਬੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹਵੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
- ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਹਾਰ
ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਕਰਵਾ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੌਰਾਨ ਛਾਨਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੌਰਾਨ ਛਾਨਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
- ਮਹਿੰਦੀ
ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਮਠਾਈਆਂ
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ, ਖੀਰ ਅਤੇ ਬਰਫੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਕਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਦੀਵਾ
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਵਾ ਨੂੰ ਛਾਨਣੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਜਾ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੂਪ, ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਗੰਗਾ ਜਲ, ਦੱਖਣਾ, ਚੰਦਨ, ਕੁੰਕੁਮ (ਸਿੰਦੂਰ) ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਤ (ਚਾਵਲ) ਨਾਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
(Disclaimer- ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਗਿਆਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ।)