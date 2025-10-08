ETV Bharat / lifestyle

ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ? ਜਾਣੋ

ਸਰਗੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕੀ...

KARWA CHAUTH 2025
ਕਰਵਾ ਚੌਥ (Special Arrangement)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 8, 2025

4 Min Read
KARWA CHAUTH 2025: ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗੀ (ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੋਜਨ) ਖਾਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਾਂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਕਸਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ...

ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਣੋ

ਹੋਮਿਓ ਕੇਅਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਅਤੇ ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਿਡਿਟੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ

ਡਾ. ਸਾਧਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਆਸ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੈਸ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਸਰਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਜਾਂ ਪਨੀਰ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਮਿਕਸਡ ਆਟੇ ਦੇ ਪਕਵਾਨ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਮੂਦੀ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖੇਗਾ।

ਵਰਤ ਤੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋਂ

ਡਾ. ਸਾਧਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਧੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੈਸ ਜਾਂ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ਲੱਸੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਡਾ. ਸਾਧਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵੀ ਅਕਸਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭੁੱਖ ਜਾਂ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਭਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਡਾ. ਸਾਧਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਫਲ, ਮੇਵੇ, ਦੁੱਧ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਸਮੂਦੀ, ਜੂਸ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਗਿਆਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।)

