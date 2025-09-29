ETV Bharat / lifestyle

ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ ? ਜਾਣੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੀਕਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ...

TAMIL NADU KARUR STAMPEDE
ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 29, 2025 at 4:59 PM IST

3 Min Read
TAMIL NADU KARUR STAMPEDE : ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਕਟਰੀ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਵੀਕੇ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚਣ ਨਾਲ 39 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਬੱਚੇ ਅਤੇ 16 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 111 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਮਚਣ ਨਾਲ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 47 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ...

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?

  • ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, "ਸਟੈਂਪੀਡ ਐਂਡ ਕਰਸ਼ ਸਰਵਾਈਵਲ ਟਿਪਸ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਪੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
  • ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਰਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਚੀਕਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਭਰੂਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
  • ਜਦੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅਕਸਰ ਇੱਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
  • ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਗ, ਜੁੱਤੇ, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ, ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:

  • ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਰੇ ਨਿਕਾਸ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ।
  • ਜੇਕਰ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੰਧਾਂ ਜਾਂ ਠੋਸ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਧਾਂ, ਬਾਰਾਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

