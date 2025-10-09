ETV Bharat / lifestyle

ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇਣ ਧਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

WHEN IS KARVA CHAUTH
ਕਰਵਾ ਚੌਥ (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 9, 2025 at 6:48 PM IST

ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਰਤ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਵਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਜਾਂ ਪੀਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਕ ਚਤੁਰਥੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਵਾ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਰਘਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਨਿਯਮ

  1. ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
  2. ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਇਸ ਦਿਨ ਦੁੱਧ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
  4. ਇਸ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੂਈ ਅਤੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
  5. ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
  6. ਇਸ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

