ਕੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀਂ ਹੈ?
Published : October 13, 2025 at 11:54 AM IST
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਹਰ ਥਾਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ, ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਤਲ ਦੀ ਸੀਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੱਥਾਂ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਤਲੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ , ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ ਟੈਰੇਫਥਲੇਟ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ BPA ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, AC ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ AC ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ 70 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ, ਜਣਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸੀਲ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ।
