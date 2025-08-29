ETV Bharat / lifestyle

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ HORN, ਵਜ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦਾ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?

NO ONE BLOWS THE HORN IN AIZAWL
NO ONE BLOWS THE HORN IN AIZAWL (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 29, 2025 at 3:36 PM IST

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ... ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਈਜ਼ੌਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਜ਼ੌਲ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋ-ਹਾਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਆਈਜ਼ੌਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਆਈਜ਼ੌਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ

ਹਰੇ-ਭਰੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਈਜ਼ੌਲ ਘੱਟ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਲੌਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈਜ਼ੌਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ 'ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਹਿਰ' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਈਜ਼ੌਲ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਵਪਾਰਕ, ​​ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ।

ਆਈਜ਼ੌਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਅਸਲ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਈਜ਼ੌਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਆਪਣੀ ਸੁਚੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਜ਼ੌਲ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ।

HONKING IS PROHIBITED, WHICH CITIES DO NOT BLOW HORNS, IN AIZAW NO HONKING PLEASE, INDIA SILENT CITY, NO ONE BLOWS THE HORN IN AIZAWL

