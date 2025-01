ETV Bharat / lifestyle

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ ਨੀਂਦ? ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਫਾਲੋ, ਤਰੁੰਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਨੀਂਦ! - HOW TO GET RID OF INSOMNIA

HOW TO GET RID OF INSOMNIA ( Getty Image )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : Jan 30, 2025, 1:49 PM IST