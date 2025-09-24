ਜੇਕਰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁਝ ਜਾਵੇ ਅਖੰਡ ਜੋਤ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਅਸ਼ੁੱਭ!
ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਵਰਾਤਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨੌਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਪੱਸਿਆ, ਜਾਪ, ਹਵਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਨੂੰ ਬਲਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਜਾਰੀ ਪੰਡਿਤ ਅਜੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਖੰਡ ਦੀਪਕ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਆਵਾਜ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਪਕ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।-ਪੰਡਿਤ ਅਜੇ ਸ਼ੁਕਲਾ
ਜੇਕਰ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਪੰਡਿਤ ਅਜੈ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੰਬੀ ਬੱਤੀ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਬੁਝ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਧ ਸੜੀ ਹੋਈ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੱਤੀ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ। ਭਾਵੇਂ ਅਖੰਡ ਦੀਪਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਛੋਟਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੱਤੀ ਅਤੇ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾਓ। ਛੋਟੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਲਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ।-ਪੰਡਿਤ ਅਜੇ ਸ਼ੁਕਲਾ
ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ
ਸਦੀਵੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਅਜੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ:
- "ਓਮ ਜਯੰਤੀ ਮੰਗਲਾ ਕਾਲੀ ਭਦ੍ਰਕਾਲੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਿਨੀ, ਦੁਰਗਾ ਕਸ਼ਮਾ ਸ਼ਿਵਾ ਧਤਰੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ਸਵਧਾ ਨਮੋਸ੍ਤੁਤੇ।।
- ਦੀਪਜਯੋਤਿ: ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ: ਦੀਪਜ੍ਯੋਤਿ ਜਨਾਰ੍ਦਨਹ, ਦੀਪੋਹਰਤਿਮੇ ਪਾਪ ਸਂਧ੍ਯਾਦੀਪਮ ਨਮੋਸ੍ਤੁਤੇ।।"
ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਖੰਡ ਦੀਪਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਅਜੈ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਭਗਤ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੀਵਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
