ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ! ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 5 ਸੁਝਾਅ - STRAY DOGS SUPREME COURT

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

STRAY DOGS SUPREME COURT
STRAY DOGS SUPREME COURT (Getty Image)
Published : August 13, 2025 at 4:06 PM IST

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ-ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੋਇਡਾ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਸਰਾ-ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।-ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦਾ ਬੈਂਚ

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੇਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ: ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ, ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹੋ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾੜ, ਕੰਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਰੱਖੋ।

ਭੱਜੋ ਨਾ: ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਤਰੀ ਜਾਂ ਸੋਟੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਮਲਾਵਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪਸ਼ੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰੋ।

