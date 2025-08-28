ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੈਂਡਿਨ ਨਾਮਕ ਰਸਾਇਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜਨ ਅਤੇ ਕੜਵੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਵਾਰੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਟੈਂਪੋਨ ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੱਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੱਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ।
ਕੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ?
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਪ੍ਰਾਚੀ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕੱਪ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।-ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਪ੍ਰਾਚੀ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ
ਕਈ ਅਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ
ਇਹ ਕੱਪ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੱਪ ਮੈਡੀਸਨਲ ਸਿਲੀਕੋਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਯੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੱਪ ਦਾ ਸਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਕੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਕੱਪ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੱਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ?
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੱਪ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਪ ਭਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੱਪ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਓ।
ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੱਪ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੱਪ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ-ਗ੍ਰੇਡ ਸਿਲੀਕੋਨ, ਰਬੜ ਜਾਂ ਇਲਾਸਟੋਮਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਬਾਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੀਸੀਓਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਅਕਸਰ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਡ ਬਦਲਣ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੱਪ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
- ਕੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
- ਕੱਪ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਗਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਫਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਕੱਪ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੱਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਉਂਗਲ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੋਨੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
