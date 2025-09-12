ETV Bharat / lifestyle

ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਗੇ ਗੰਦੇ, ਪੀਲੇ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਜਾਣੋ ਇਹ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ

ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੁਝ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਿਊਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਲਟ ਚਮਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ...

yellow toilet stains using ice cubes
ਪੀਲੇ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਜਾਣੋ ਇਹ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ! (CANVA)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 12, 2025

ਘਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਟਾਇਲਟ ਬਾਊਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਬਾਊਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਦਾ ਟਾਇਲਟ ਬਾਊਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਿਊਬ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਬਰਫ਼ ਟਾਇਲਟ ਬਾਊਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਮਹਿੰਗੇ ਕਲੀਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਲੈ ਕੇ ਟਾਇਲਟ ਬਾਊਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਟਾਇਲਟ ਬਾਊਲ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਪੀਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਇਲਟ ਬਾਊਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਬਾਊਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਂਸੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਈਜੀਨ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੀ ਠੰਡ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਸਕ੍ਰਬਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪੋਰਸਿਲੇਨ (Porcelain) ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਰਮ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਇਸ ਸਫਾਈ ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ, ਇਹ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਵਿਧੀ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਾਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਮਕਦਾਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ETV ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

