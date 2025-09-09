ETV Bharat / lifestyle

ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਈਏ? ਘਰ ਪਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ!

ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੇ ਦਾਗ ਹਟਾ ਸਕੋਗੇ। ਜਾਣੋ ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਟਿਪਸ।

REMOVE OIL STAINS FROM CLOTHES
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 9, 2025 at 2:23 PM IST

3 Min Read
REMOVE OIL STAINS FROM CLOTHES: ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬੇ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਧੱਬੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬੇ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬੇ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ...

ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਅਲਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਟਿਪਸ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਅਲਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬੇ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਕਸ -

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਤੇਲ ਦੇ ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ...

  1. ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ
  2. ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਲਿਕਵਿਡ

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਵਰਤੋਂ?

  • ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਲਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਗੱਤਾ ਰੱਖੋ।
  • ਇਹ ਦਾਗ਼ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
  • ਹੁਣ ਦਾਗ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓ।
  • ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਤਰਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ।
  • ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓ।
  • ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ।
  • 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ।
  • ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਾਗ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਫਾਈ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਿਸ਼ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਾਗ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ...

  • ਨਿੰਬੂ

ਨਿੰਬੂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਬਲੀਚਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਗ 'ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  1. ਇਸਦੇ ਲਈ, ਦਾਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ।
  2. ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ।
  • ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰਿਕ
  1. ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਗ ਨੂੰ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਦਿਓ।
  2. ਹੁਣ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਾਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਰੱਖੋ।
  3. ਫਿਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਰਗੜੋ।
  4. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬੇ ਅੱਧੇ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਖ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
  5. ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
  6. ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

(Disclaimer: ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ETV ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

ਤੇਲ ਦੇ ਦਾਗREMOVE STAINS TRICKSREMOVE OIL STAINS TIPSHOMEMADE REMEDIES FOR REMOVE STAINSREMOVE OIL STAINS FROM CLOTHES

