ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਕਾਕਰੋਚ, ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਕਾਕਰੋਚ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਧੱਫੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਕਰੋ...

HOW TO GET RID OF COCKROACHES
ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਕਾਕਰੋਚ, ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ (GETTY IMAGES AND CANVA)
Published : October 4, 2025 at 1:41 PM IST

Published : October 4, 2025 at 1:41 PM IST

3 Min Read
HOW TO GET RID OF COCKROACHES: ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਿੰਕ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ (ਕਾਕਰੋਚ, ਕੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ) ਲਈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੰਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣ, ਗਰੀਸ ਦੇ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਕ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੀਟਾਣੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਕਰੋਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਕਾਕਰੋਚ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਧੱਫੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

HOW TO GET RID OF COCKROACHES
ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ (GETTY IMAGES)

ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

  • ਸਿੰਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
  • ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ; ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਸਿੰਕ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੋ।
  • ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।
  • ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਕ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ:

  • ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਿੰਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ। ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
  • ਅੱਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੈਟੋਲ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਓ।
  • ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡਰੇਨ ਹੋਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਓ।
  • ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 420,000 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

HOW TO GET RID OF COCKROACHES
ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ (GETTY IMAGES)

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

