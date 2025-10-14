ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭੋਜਨ, ਜਾਣੋ ਡਿਨਰ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ?
ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਰ। ਜਾਣੋ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ।
Published : October 14, 2025 at 1:26 PM IST
ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਖਾਣਾ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਨਾਸ਼ਤਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖੋ। ਸਨੈਕਸ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਨੈਕਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਸਨੈਕਸਿੰਗ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਾਸ਼ਤਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਘੁਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਰਾਤ ਭਰ ਦੇ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੋ
ਨਾਸ਼ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਵੇ। ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ
ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, "ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਹੈ।" ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਮੂਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ
ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੋਧ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਰਕਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਉਹ ਸਕੂਲ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਕੂਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ
ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ?
ਸਹੀ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੌਣ ਤੋਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਹਲਕਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮਿੱਥਾਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ, ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ 2-3 ਵੱਡੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ 5-6 ਛੋਟੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)