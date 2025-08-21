ETV Bharat / lifestyle

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌੜੇ ਜਾਂ ਜਿੰਮ ਗਏ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਘੱਟ ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ! - REDUCE BODY FAT DIET

ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਗਏ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Published : August 21, 2025 at 11:55 AM IST

REDUCE BODY FAT DIET: ਗਲਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਢਿੱਡ ਦੀ ਵਧਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਢਿੱਡ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਰਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜਨਾ ਜਾਂ ਜਿੰਮ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ 'ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਜਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇਕਾਚ ਮਾਰਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਚਰਬੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਸੱਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਦਤਾਂ

ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7-9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲਓ: ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਰਬੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8,000 ਕਦਮ ਤੁਰੋ: ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰ ਭਾਰ ਸਿਖਲਾਈ: ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰ ਭਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ: ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ 30% ਕੈਲੋਰੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਚਰਬੀ ਬਰਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ: ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਲਈ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ: ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਤ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅੰਤਰਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 16 ਘੰਟੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 16:8 ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ: ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੂਰੀ ਚਰਬੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਟਨੈਸ ਕੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਕੈਲੋਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਰਬੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

