ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਦਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ, ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਓ ਇਹ ਸਵਾਦ ਕੈਂਡੀ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ - HOMEMADE GINGER CANDY

ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦੀ ਕੈਂਡੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।

HOMEMADE GINGER CANDY
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 28, 2025 at 1:27 PM IST

ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਅਦਰਕ ਦੇ ਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸੁਆਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੈਂਡੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਆਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਰਕ ਦੀ ਕੈਂਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ

  • 200 ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਰਕ
  • 300 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ੍ਹ
  • ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ
  • ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਲੂਣ
  • ਕੋਟਿੰਗ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਪਾਊਡਰ।

ਅਦਰਕ ਦੀ ਕੈਂਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

  1. ਅਦਰਕ ਦੀ ਕੈਂਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਓ।
  2. ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਅਦਰਕ ਪੀਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੜ੍ਹ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਗੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਕਸਰ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਪਕਾਓ।
  3. ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਸ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਪੈਨ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਕਾਓ।
  4. ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਪਾਓ ਅਤੇ 3-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਕਾਓ।
  5. ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਿਪਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈ।
  6. ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਂਡੀਆਂ ਬਣਾਓ।
  7. ਕੋਟਿੰਗ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕੈਂਡੀ ਨੂੰ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਏਅਰਟਾਈਟ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।

ਅਦਰਕ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਰਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਆਦ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ: ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗਠੀਏ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਅਦਰਕ ਆਪਣੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਠੀਏ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ: ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੋਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

