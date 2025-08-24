ETV Bharat / lifestyle

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ ! ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ ! - SKIN AND HAIR CARE TIPS

ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

SKIN AND HAIR CARE TIPS
SKIN AND HAIR CARE TIPS (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 24, 2025 at 9:55 AM IST

3 Min Read

SKIN AND HAIR CARE TIPS: ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਮੱਛਰਾਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉੱਲੀ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਦ, ਖੁਜਲੀ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਜੇਕਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਨਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੌਸਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਫਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਗੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਗਲ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਖੁਜਲੀ, ਫੰਗਲ ਧੱਫੜ ਅਤੇ ਫਿਣਸੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੋ, ਹਲਕੇ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਕਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੋ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?

ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਪੂਜਾ ਟਾਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ, ਚੰਬਲ, ਡੈਂਡਰਫ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਗਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਫੰਗਲ ਪਾਊਡਰ ਲਗਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲੋਸ਼ਨ ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੋਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲੋਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਪੂਜਾ ਟਾਂਕ

ਤੇਲਯੁਕਤ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇਲਯੁਕਤ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇਲਯੁਕਤ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲਯੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ pH ਵਾਲਾ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਵਰਤਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਦੀ ਤੇਲਯੁਕਤ ਪਰਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੇਲਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

SKIN AND HAIR CARE TIPS: ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਮੱਛਰਾਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉੱਲੀ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਦ, ਖੁਜਲੀ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਜੇਕਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਨਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੌਸਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਫਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਗੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਗਲ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਖੁਜਲੀ, ਫੰਗਲ ਧੱਫੜ ਅਤੇ ਫਿਣਸੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੋ, ਹਲਕੇ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਕਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੋ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?

ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਪੂਜਾ ਟਾਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ, ਚੰਬਲ, ਡੈਂਡਰਫ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਗਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਫੰਗਲ ਪਾਊਡਰ ਲਗਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲੋਸ਼ਨ ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੋਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲੋਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਪੂਜਾ ਟਾਂਕ

ਤੇਲਯੁਕਤ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇਲਯੁਕਤ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇਲਯੁਕਤ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲਯੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ pH ਵਾਲਾ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਵਰਤਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਦੀ ਤੇਲਯੁਕਤ ਪਰਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੇਲਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAIN IN PUNJAB TODAYPUNJAB WEATHERRAIN ALERT IN PUNJABWEATHER UPDATESKIN AND HAIR CARE TIPS

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ ! ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ !

ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਲੀਵਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ?

ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 7 ਕਸਰਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.