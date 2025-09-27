ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੱਛੀ ਤੇ ਮਟਨ ? ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼ੁਭ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਧੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Published : September 27, 2025 at 11:17 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਹਰ ਸਾਲ, ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਅਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਨਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਦੇਵੀ ਭਗਵਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮਟਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ! ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ! ਬੰਗਾਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮਟਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮਟਨ ਕਿਉਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਬੰਗਾਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮਟਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਗਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮਟਨ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼ੁਭਾ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਾਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਆਦੀ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮਟਨ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਖੁਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼ੁਭਾ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਯੋਗਿਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ
ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼ੁਭ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ (ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਟਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਪਕਵਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ 'ਨਿਰਾਮੀਸ਼ ਮੰਗਸ਼ੋ' (ਨਿਰਾਮੀਸ਼ ਮਟਨ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮਟਨ ਪਕਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਆਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੋ ਬੰਗਾਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ- ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਗਿਆਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।)