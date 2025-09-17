ETV Bharat / lifestyle

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ...

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ...

NARENDRA MODI DAILY ROUTINE
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਾਜ਼ (PM Narendra Modi Instagram)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 17, 2025 at 8:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ।

ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 40 ਮਿੰਟ ਲਈ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਵਜਰਾਸਨ, ਸੇਤੁਬੰਧਾਸਨ, ਭੁਜੰਗਾਸਨ ਅਤੇ ਉਤਾਨਪਾਦਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਗਾ ਆਸਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਣਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ, ਤਣਾਅ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

NARENDRA MODI DAILY ROUTINE
ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi Instagram)

ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੌਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੌਣਾ ਅਤੇ ਜਾਗਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਸ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਤਵਿਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਤਵਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੰਕ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘੱਟ ਨਮਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸਾਤਵਿਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਖਿਚੜੀ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅੰਕੁਰਿਤ ਅਨਾਜ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਛਾਛ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਮੋਰਿੰਗਾ, ਇੱਕ ਫਲ਼ੀਦਾਰ, ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ। ਉਹ ਢੋਕਲਾ-ਥੇਪਲਾ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

NARENDRA MODI DAILY ROUTINE
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (PM Narendra Modi Instagram)

ਵਰਤ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਪੀਤੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਪੀਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

NARENDRA MODI DAILY ROUTINE
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (PM Narendra Modi Instagram)

ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।

For All Latest Updates

TAGGED:

P M NARENDRA MODI BIRTHDAYPM NARENDRA MODIਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਾਜ਼ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨNARENDRA MODI DAILY ROUTINE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਹੁਣ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੰਡਰਾਇਆ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ? ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ

ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

WhatsApp ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਟ ਬਣੇਗਾ ਇਹ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.