ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਇੱਕ ਪੂਜਨੀਯ ਦੇਵਤਾ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਨਾਇਕ ਚਤੁਰਥੀ ਜਾਂ ਗਣੇਸ਼ਉਤਸਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੁੱਧੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਆਗਮਨਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਘਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਸਰਜਨ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ
ਇਸ ਸਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਅੱਜ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:54 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 3:44 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦ੍ਰਿਕ ਪੰਚਾਂਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11:05 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:40 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2025 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਦੋਸ਼ (ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ?
ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:54 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:29 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:28 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:57 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਯਮੰਤਕ ਮਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਦਿਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਸਯਮੰਤਕ ਮਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਅਸ਼ੁੱਭ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਥਿਆ ਦੋਸ਼ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਉਪਾਅ 'ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸੇਨਮਵਧੀਤਸਿੰਘੋ ਜੰਬਾਵਤਾ ਹਤਹ। ਸੁਕੁਮਰਕ ਮਰੋਦਿਸ੍ਤਵ ਹ੍ਯੇਸ਼ਾ ਸ੍ਯਾਮਨ੍ਤਕ:' ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਸਯਾਮੰਤਕ ਮਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-