5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,000-7000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ...

5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦੁੱਧ
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 15, 2025 at 6:00 PM IST

DONKEY MILK BENEFITS: ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡੇਂਗੂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਦੁੱਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਧੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਧੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਗਧੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਗਧੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ (GETTY IMAGES)

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ

ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ, ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਧੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫੂਡ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (ਯੂਐਸਏ) ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 400 ਗ੍ਰਾਮ (14 ਔਂਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ) ਗਧੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਲਈ $169.99 ਅਤੇ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (44 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ) ਗਧੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਲਈ $7,999 ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਧਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ 3.53 ਔਂਸ ਪਾਸਚੁਰਾਈਜ਼ਡ, ਫ੍ਰੀਜ਼-ਸੁੱਕੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ $59 ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਗਧੇ ਦਾ ਦੁੱਧ (GETTY IMAGES)

ਇਸ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪਨੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ

ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਧੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪਨੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪਨੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਧੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੁੱਲ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਗਧੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਗਧੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ

ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਧੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਐਂਟੀ-ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਗੁਣ, ਘੱਟ ਕੇਸੀਨ ਕਾਰਨ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਘੱਟ ਜੋਖਮ, ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਗੁਣ, ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਏਜਿੰਗ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ-6 ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ-3 ਦਾ ਘੱਟ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਚਮੜੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਗੁਣ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪਨੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ (GETTY IMAGES)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਧੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਧੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 5,000-7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਗਧੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਗਧੇ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12 ਗੈਲਨ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗਧਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੀਟਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਧੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਧੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਗਧੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਗਧੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਦੁੱਧ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਗਧੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5,000-7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਇਸਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ETV ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

