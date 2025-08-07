ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ!

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਯੋਗਾ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਬੰਧਿਤ ਦਵਾਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਓ ਦਵਾਈ
ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਸ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਜੂਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਓ
ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੀਲਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਜੂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਮਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਜੂਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਜੂਸ ਸਟੈਟਿਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਚੈਨਲ ਬਲੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੀਲਤਾ
ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਓ
ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੀਲਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਰਫਰੀਨ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਰਫਰੀਨ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੀਲਤਾ
ਵਾਰਫਰੀਨ ਨੂੰ ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲਓ
ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਦਾ ਜੂਸ ਵੀ ਵਾਰਫਰੀਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਫਰੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਦਾ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ INR ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਦੇ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਿਸ਼ਰਣ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਰਫਰੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ
ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਨੀਰ, ਲਾਲ ਵਾਈਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੇ ਕੇਲੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰਾਮਾਈਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਨੋਆਮਾਈਨ ਆਕਸੀਡੇਸ ਇਨਿਹਿਬਟਰ, ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟਾਇਰਾਮਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਕੁਝ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਖਰਾਬ, ਉਲਟੀਆਂ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਥੀਓਫਾਈਲਾਈਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਫੀ ਨਾ ਪੀਓ
ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੀਲਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੌਫੀ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੀਓਫਾਈਲਾਈਨ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰੌਨਕੋਡਾਇਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਥੀਓਫਾਈਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਂਥਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥੀਓਫਾਈਲਾਈਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੀਲਤਾ
