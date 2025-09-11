ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਓ ਪਰਫਿਊਮ ! ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
Published : September 11, 2025 at 3:15 PM IST
RISKS OF APPLYING PERFUME ON BODY: ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੂਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ...
ਚਿਹਰਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਫਿਊਮ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਫਿਊਮ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜੀ, ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕਾਲੇਪਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਡਰਆਰਮਜ਼
ਅੰਡਰਆਰਮਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਫਿਊਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਸਾਇਣ ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ-ਮੁਕਤ ਡੀਓਡੋਰੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਟ, ਜਲਣ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਪਰਫਿਊਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਸਾਇਣ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਖਾਂ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਲਣ, ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਦਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਣਨ ਅੰਗ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਫਿਊਮ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਿਊਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਲਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁੱਟਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਓ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਫਿਊਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰਫਿਊਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
ਪਰਫਿਊਮ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਲਤ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ, ਮੰਦਰਾਂ, ਕੱਟ ਜਾਂ ਜਲਣ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਲਣ, ਐਲਰਜੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁੱਟਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਫਿਊਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)