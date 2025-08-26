ETV Bharat / lifestyle

ਖਜੂਰ ਦੇ ਬੀਜ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਜਾਣੋ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ - BENEFITS OF DATE SEEDS

ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਖਜੂਰ ਖਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਜੂਰ ਦੇ ਬੀਜ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 26, 2025 at 10:37 AM IST

3 Min Read

ਖਜੂਰ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਜੂਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਜੂਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਖਜੂਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖਜੂਰ ਖਾਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ?

ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾ. ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਖਜੂਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।-ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾ. ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ

ਖਜੂਰ ਦੇ ਬੀਜ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ

ਖੁਰਾਕ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਜੂਰ ਦੇ ਬੀਜ ਖਜੂਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਜੂਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜੂਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਜੂਰ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।- ਖੁਰਾਕ ਮਾਹਿਰ

ਖਜੂਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਜੂਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਓਲੀਕ ਐਸਿਡ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪੌਲੀਫੇਨੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਖਜੂਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਖਜੂਰ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੇਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਜੂਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੀਜ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਐਰੀਥਮੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ: ਖਜੂਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਗੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ: ਖਜੂਰ ਦੇ ਬੀਜ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਘੱਟਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਜੂਰ ਦੇ ਬੀਜ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਖਜੂਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਕੁਝ ਬੀਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਗੈਸ 'ਤੇ ਭੁੰਨੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਿਸਪੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਸ ਲਓ। ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕੋਸੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9234073/

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

