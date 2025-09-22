ETV Bharat / lifestyle

ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਅਨੌਖੇ ਪੰਡਾਲ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਸੋਹਣੇ ਪੰਡਾਲ...

DURGA PUJA PANDALS IN KOLKATA
ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪੰਡਾਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 22, 2025 at 2:24 PM IST

DURGA PUJA PANDALS IN KOLKATA: ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਥੀਮਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ, ਇਹ ਕਲੱਬ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਥੀਮਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨਮੋਹਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਭੂਮੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਲੱਬ

ਸ਼੍ਰੀਭੂਮੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਲੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਥੀਮ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਡਪ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸੰਤੋਸ਼ ਮਿੱਤਰਾ ਸਕੁਏਅਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੂਜਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਿੱਤਰਾ ਸਕੁਏਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਥੀਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚੋਰਬਾਗਨ ਸਰਵਜਨਿਨ

ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਚੋਰਬਾਗਨ ਸਰਵਜਨਿਨ ਵਿਖੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਕੁਮਾਰਤੁਲੀ ਪਾਰਕ

ਕੁਮਾਰਤੁਲੀ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸੁਰੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਰਾਨਗਰ ਨੇਤਾਜੀ ਕਲੋਨੀ ਲੋਲੈਂਡ

ਬਾਰਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਥੀਮ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਬਦਾਮਤਲਾ ਆਸ਼ਾਦ ਸੰਘ

ਦੱਖਣੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਥੀਮ ਅਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਦਾਮਤਲਾ ਆਸ਼ਾਦ ਸੰਘ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਥੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।

ਏਕਡਾਲੀਆ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ

ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਡਪ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਲੀਘਾਟ ਮਿਲਨ ਸੰਘ

ਇਹ ਕਾਲੀਘਾਟ ਪੂਜਾ ਆਪਣੀ ਸਾਦੀ ਪਰ ਸੁੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਬਾਬੂਬਾਗਨ ਸਰਵਜਨਿਨ

ਦੱਖਣੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਾਬੂਬਾਗਨ ਸਰਵਜਨਿਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੰਡਪ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਲੱਬ

ਹਰ ਸਾਲ ਭੀੜ ਇੱਥੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਬਾਹਰੀ ਛੱਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣੀ ਥੀਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਗਿਆਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।)

