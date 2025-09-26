ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ-ਕਾਫੀ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਨਵਰਾਤਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਣੋ ਜਵਾਬ।
Published : September 26, 2025 at 1:45 PM IST
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ...
ਕੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਹੈ?
ਨਵਰਾਤਰੀ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਫਲ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਚਾਹ ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਪੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਗੈਸ, ਦਿਲ ਦੀ ਜਲਨ ਅਤੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੌਫੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ
ਕੌਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖੰਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹਨ।
ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਦੁੱਧ, ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਸਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵਰਾਤਰੀ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਨਵਰਾਤਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਆਪਣਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇਵਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਨਵਰਾਤਰੀ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਫ਼ੀ, ਦਿਆਲਤਾ, ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਸੱਤਵੇਂ, ਅੱਠਵੇਂ ਜਾਂ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਵਨ (ਅਗਨੀ ਬਲੀ) ਅਤੇ ਪੂਜਾ (ਪੂਜਾ) ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਹਰ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਜਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨੌਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗੰਗਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
