ETV Bharat / lifestyle

ਕੀ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣ ਲਓ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ - IS IT BETTER TO SIT ON FLOOR TO EAT

IS IT BETTER TO SIT ON FLOOR TO EAT ( Getty Image )