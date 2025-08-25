ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣਾ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ ? ਜਾਣੋ

ETV Bharat / lifestyle

Published : August 25, 2025 at 10:59 AM IST

WHAT IS C SECTION DELIVERY: ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸਮਰਾ ਮਸੂਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੀਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।-ਡਾ. ਮਸੂਦ

ਬੈਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਅਕਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?

ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੀਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਸੰਭਵ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।

ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਪਰ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

