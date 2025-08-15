VANDE BHARAT TICKET BOOKING: ਕੰਮ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਪਲਾਨ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ... ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ 144 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਠ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ
ਇਹ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 20631 ਮੰਗਲੌਰ ਸੈਂਟਰਲ - ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਸੈਂਟਰਲ 20632 ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਸੈਂਟਰਲ - ਮੰਗਲੌਰ ਸੈਂਟਰਲ 20627 ਚੇਨਈ ਐਗਮੋਰ - ਨਾਗਰਕੋਇਲ 20628 ਨਾਗਰਕੋਇਲ - ਚੇਨਈ ਐਗਮੋਰ 20642 ਕੋਇੰਬਟੂਰ - ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕੈਂਟੀਨ 20646 ਮੰਗਲੌਰ ਸੈਂਟਰਲ - ਮਡਗਾਓਂ 20671 ਮਦੁਰਾਈ - ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕੈਂਟੀਨ 20677 ਡਾ. ਐਮ.ਜੀ.ਆਰ. ਚੇਨਈ ਸੈਂਟਰਲ - ਵਿਜੇਵਾੜਾ
ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਕਰੀਏ?
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (PRS) ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਪੜਾਅ
- IRCTC ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.irctc.co.in) ਜਾਂ IRCTC ਰੇਲ ਕਨੈਕਟ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ-ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮਿਤੀ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਚੋਣ)। ਸੀਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਲਾਸ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ/ਚੇਅਰ ਕਾਰ) ਚੁਣੋ।
- ਫਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।
- ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਈ-ਟਿਕਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ: ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਯਮਤ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਸੰਭਾਵੀ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ: ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਰੈਕਾਂ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੂਟਕੇਸ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵੈਧ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਚਕਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੀਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
